США начали подготовку к поставке Украине "Джавелинов" - Волкер

22:23, 28 января 2018
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», - сказал он.

«И я хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», - добавил Волкер.

При этом он подчеркнул: «Мы только надеемся заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта - это самое меньшее, чего бы мы хотели».

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Теги: #поставки оружия в Украину#Волкер Джавелин