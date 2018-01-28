США начали подготовку к поставке Украине "Джавелинов" - Волкер

Он также подчеркнул, что это - оборонная техника.

Соединенные Штаты Америки начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

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«Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе Вооруженных сил», - сказал он.

«И я хочу подчеркнуть, что это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение. Тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», - добавил Волкер.

При этом он подчеркнул: «Мы только надеемся заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта - это самое меньшее, чего бы мы хотели».