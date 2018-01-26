Полторак рассказал, когда станет известно о поставках "Джавелинов" в Украину

20:05, 26 января 2018
Война
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Даты поставок Javelin будут известны после 2 февраля / фото УНИАН

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На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: "Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтон".

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что «Джавелины» могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.

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Теги: #летальное оружие для Украины#поставки оружия в Украину#Javelin для Украины