Полторак рассказал, когда станет известно о поставках "Джавелинов" в Украину

По словам министра обороны, он получит информацию после визита в Вашингтон.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что после 2 февраля он получит информацию о том, когда Вооруженные силы Украины получат на вооружение противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом он сказал в комментарии "112 Украина".

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На вопрос журналиста о том, когда именно следует ожидать поставки Javelin из США, министр ответил: "Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтон".

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года администрация президента Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

17 января 2018 года начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил, что «Джавелины» могут быть поставлены в сроки от двух до пяти-шести месяцев.