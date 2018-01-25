Минские соглашения сохраняют свою важность после принятия в Украине закона о реинтеграции Донбасса - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Минские соглашения сохраняют свою важность после принятия Верховной Радой закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

Об этом американский дипломат сказал в интервью Deutsche Welle в Брюсселе.

В частности, его спросили, можно ли считать Минские соглашения мертвыми, учитывая отсутствие их упоминания в принятом Верховной Радой законе об реинтеграции Донбасса.

"Нет, минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, в соответствии с которым Россия подтверждает свою приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины - а это часть минских соглашений - должна стать основой резолюции Совбеза ООН", - заявил Волкер.

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"Во-вторых, минские договоренности содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто участвовал в военном конфликте, особый статус для востока Украины, который будет зафиксирован в конституции страны. Все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции этих регионов", - добавил он.

"Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном по той причине, что те силы, которыми руководит Россия, не прекращают боевые действия и не отводят войска. С момента начала вооруженного конфликта не было ни одной недели, в течение которой соблюдался бы режим прекращения огня", - заявил Волкер.

При этом дипломат считает, что Украина провела бы местные выборы на Донбассе, если бы этого позволяли условия.

"По моему мнению, в Украине считают, что минские соглашения провалились, так как они не привели к завершению конфликта… У украинской стороны есть ряд обязательств: проведение выборов, предоставление особого статуса Донбассу, амнистия - и они знают это. Рада в октябре приняла законопроект о статусе востока Украины и закон об амнистии. Они проводят выборы по всей Украине и, безусловно, обеспечили бы их проведение и на востоке страны, если бы могли", - отметил Волкер.

В этой связи он подчеркнул, что Россия должна принять принципиальное решение - прекратить конфликт и установить мир.

"На данный момент Россия по-прежнему отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными России структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не разрешится. Мы все надеемся, что Россия пересмотрит свою позицию, а именно - ее руководство придет к выводу, что оккупация территорий Украины более не служит ее интересам", - заявил спецпредставитель США.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности. Также в МИД РФ назвали этот закон «подготовкой к новой войне».

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Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий эффективный контроль.

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются противоречащими нормам международного гуманитарного права, и являются незаконными.

Законом ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию.