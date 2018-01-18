Парубий о законе по Донбассу: мы сделали документ более жестким, но он будет подписан президентом

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уверен, что закон о реинтеграции Донбасса не будет ветирован президентом и он будет подписан в ближайшее время.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, что ранее представитель президента в парламенте заявила, что подготовленная профильным комитетом редакция законопроекта ко второму чтению значительно отличается от той, которую президент внес сначала.

Так, на вопрос, что, учитывая принятие закона фактически в редакции комитета существует вероятность, что президент ветирует его, Парубий сказал: "Думаю, что не ветирует".

"Действительно, Верховная Рада Украины внесла свои предложения и правки... Действительно, мы сделали документ более жестким", - сказал он.

Спикер, в частности, напомнил о своей позиции относительно того, что в этом документе не должны упоминаться Минские соглашения.

"И они должны быть исключены из документа, и так парламент проголосовал", - подчеркнул председатель ВР.

Он добавил: "Я глубоко убежден, что даже дискуссии не может быть о том, что документ будет ветирован. Я думаю, он будет подписан президентом, уверен - в отведенный Конституцией срок, и станет законом в ближайший период».

В то же время, Парубий высказал мнение, что еще около трех дней необходимо для того, чтобы профильный комитет и юридическое управление парламента завершили работу над текстом законопроекта.

"Я думаю, ориентировочно дня через три я уже буду иметь возможность его подписать и передать на рассмотрение президенту Украины", - сказал он.

Кроме того, спикер напомнил о механизме, который может заблокировать этот процесс, - регистрация депутатами проекта постановления об отмене голосования за этот закон. Такой проект постановления, в случае его регистрации, можно будет проголосовать и отклонить завтра, добавил председатель ВР.