Харьковская НСНУ переизбрала Ярослава Ющенко и требует разрыва с Тимошенко

Харьковская областная организация партии Наша Украина требует от фракции Наша Украина – Народная самооборона в Верховной Раде выйти из коалиции.

Об этом говорится в политическом заявлении, которое приняли делегаты отчетно-избирательной конференции в рамках подготовки к съезду партии, сообщила пресс-служба НУ.

“Областная организация требует от фракции Наша Украина – Народная самооборона выйти из коалиции, ведь Блок Юлии Тимошенко, с которым была образована коалиция, уже давно не выполняет ни коалиционного соглашения, ни обещаний перед избирателями”, - отмечается в документе.

На конференции, участие в которой приняли 185 делегатов, избрали партийное руководство области и делегатов на VII съезд Народного Союза Наша Украина, который состоится в Киеве 27 июня.

Председателем областной парторганизации переизбран Ярослав ЮЩЕНКО.