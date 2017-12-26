Саакашвили потребует от СБУ в Евросуде компенсации за "похищение"

Саакашвили готовит иск к СБУ за похищение. Он планирует подать иск в ЕСПЧ для получения денежной компенсации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед допросом в СБУ.

"Мы сейчас готовим иск к СБУ за бандитизм, за нападение, за угон, за похищение человека", - заявил он.

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В то же время Саакашвили подчеркнул, что во время задержания 5 декабря "СБУ действовала, как чистый криминал и чистые бандиты".

Также Саакашвили сообщил, что готовится иск в Европейский суд по правам человека по этому же задержанию, и он потребует компенсации.

"Мы также готовим (иск - УНИАН) в Европейский суд по правам человека, по которому я буду требовать компенсацию за похищение", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности. По данным пресс-центра СБУ, сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали Саакашвили по месту его проживания в квартире на улице Лютеранской в центре Киева. В СБУ утверждают, что правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката. Силовики посадили его в микроавтобус, но активисты заблокировали проезд. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время сторонники Саакашвили освободили его из автобуса.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.