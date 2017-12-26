Саакашвили не планирует сегодня идти к следователю СБУ – адвокат

Адвокаты считают незаконным проведение двух следственных действий по одной повестке и в один и тот же день

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед допросом Саакашвили в СБУ заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Мы зарегистрировали ходатайство о переносе следственных действий, в связи с незаконным сочетанием отдельных следственных действий в один день и по одной повестке о вызове", - заявил он.

По его словам, в повестке на имя Саакашвили указано, что планируется провести два следственных действия, что, по мнению адвоката, является незаконным.

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"Мы получили повестку одну. И в ней указаны два следственных действия. По нашему мнению, мы считаем, что это является нарушением уголовного процессуального законодательства. Потому что эти следственные действия не являются неотложными", - сказал Чернолуцкий.

Как уточнил адвокат, следственными действиями в повестке указаны допрос и получение образцов для экспертизы, при этом не указывается, какие именно образцы будут отбираться для экспертизы.

Чернолуцкий заявил, что защита будет просить разделить следственные действия в отдельные и направить повестку на каждое из них на имя Саакашвили.

Адвокат также сказал, что Саакашвили с адвокатами не планируют идти в следственный кабинет.

"Сегодня не планируется поход в следственный кабинет для проведения следственных действий в связи с данным нарушением", - сказал Чернолуцкий.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности. По данным пресс-центра СБУ, сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали Саакашвили по месту его проживания в квартире на улице Лютеранской в центре Киева. В СБУ утверждают, что правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката. Силовики посадили его в микроавтобус, но активисты заблокировали проезд. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время сторонники Саакашвили освободили его из автобуса.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.