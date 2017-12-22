Нидерланды готовы принять Саакашвили - СМИ

Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра заявил, что его страна примет бывшего президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину.

Как сообщает Deutsche Welle, Саакашвили имеет право на временный вид на жительство в Нидерландах, поскольку его жена - гражданка этой страны.

"Он женат на голландке, и если он подаст заявку на паспорт, по нидерландскому законодательству, это возможно", - заявил Зейлстра журналистам в Гааге.

Как известно, женой Саакашвили является гражданка Нидерландов Сандра Руловс, у них есть двое детей.

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Как сообщили голландские чиновники, "адвокат Саакашвили запрашивал службу иммиграции и натурализации о возможности семейного воссоединения (политика) с женой в Нидерландах".

По словам пресс-секретаря министерства юстиции Нидерландов Карин Донк, служба иммиграции и натурализации страны "определила, что Саакашвили можно выдать временный вид на жительство".

Власти Грузии обвиняет Саакашвили в злоупотреблениях во время пребывания на посту президента. Генеральная прокуратура Украины подозревает Саакашвили в подготовке государственного переворота за деньги Кремля, однако суд отпустил его на время расследования.