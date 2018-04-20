События недели: версия читателей УНИАН - штурм Саакашвили, крыса под боком у Гройсмана и ожидание обострения на Донбассе

Еще какую-то недельку назад могло показаться, что задержание сделало Саакашвили поспокойнее. Из здания суда он вышел более умиротворенным что ли - не таким радикальным, как раньше: и риторика помягче, и количество повторов слова “барыга” в лексиконе поубавилось. Даже немного резало уши, когда Саакашвили начал прямо намекать, что не имеет больших политических амбиций и вообще согласен на уютное кресло мэра Одессы. Но страсти разгорелись с новой силой на минувших выходных, и страна стала свидетелем продолжения динамичного и интригующего сериала, где главным действующим лицом по-прежнему остался опальный Саакашвили.

На очередной воскресный марш он собрал не много не мало - около двух тысяч человек, как посчитали в полиции. Эта “многотысячная” колонна, как позже отчитывались организаторы, прошла от парка Шевченко до Майдана. Там прошел вполне приличный митинг, и, когда можно было спокойно расходиться по домам, Саакашвили ни с того ни с сего заявил, что в находящемся рядом Октябрьском дворце будет штаб протестующих - ему донесли, что надо идти туда. Мол, сколько можно мерзнуть в палатках, надо уж обзавестись штабом.

Когда толпа митингующих двинулась к Октябрьскому дворцу, вход в него на тот момент уже был заблаговременно плотно перекрыт правоохранителями. Стало понятно, что будет горячо – как оказалось, никаких протестующих там не ждали.

Участники митинга после небольшой заминки решили, что свой штаб надо отвоевывать силой, и с лозунгами “пустите народ в народный дом!” начали оттеснять правоохранителей. В это время лидеры протеста пытались убедить людей, что уже никто никуда не идет и надо вернуться на Майдан, но, видимо, было уже поздно. Началась драка, и дело, в общем-то, приобрело нешуточный оборот. В ход пошли петарды, слезоточивый газ. Стороны начали швыряться друг в друга разными бутылками, в ход пошли газовые баллончики с непонятной жидкостью, кто-то даже приволок туда бревно, наверное, в надежде использовать ее как таран. В общем - все в лучших традициях жанра.

Но, в итоге, Октябрьский выстоял, а митингующих все же уговорили идти обратно на Майдан. Там Саакашвили, чтобы как-то занять раздраженных и неудовлетворенных людей, предложил “символично” прогуляться к Верховной Раде.

В результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них пришлось госпитализировать. Как оказалось, во время потасовки какой-то умник применил неизвестный отравляющий газ. У некоторых военнослужащих отобрали спецсредства, кому-то крепко досталось по голове. Фотографии и видео зрелища быстро разлетелись по миру, на попытку штурма негативно отреагировали в нескольких посольствах - в том числе Великобритании, Канады и США.

Что это было - просчитанная операция или просто стечение обстоятельств в тандеме с банальным безрассудством - тут уж пусть решают правоохранители или кому это будет интересно. Но, в итоге, бенефициаром этой истории стала власть, ведь желающих выходить протестовать после такого, судя по всему, станет немного меньше, да и репутацию Саакашвили вся эта трагикомедия неслабо подмочила.

К тому же, “удачным” бэкграундом потасовки под Октябрьским дворцом стала история с письмом Саакашвили президенту. Накануне вечером перед маршем стало известно, что он написал Порошенко то ли письмо, то ли записку, где просил встречи с представителем и в общем предлагал мировую, чтобы не “раскачивать” ситуацию в стране. Еще в письме он честно признался, что “допускал и допускает” много политических ошибок.

Но вместо ответа на Банковой решили сделать ход конем и выложили фото письма в открытый доступ. Саакашвили оказался в очень неудобной ситуации - и не из-за корявого почерка, а потому, что выглядело так, что со сцены он призывает сметать “власть барыг”, а сам тайком пишет Порошенко письма, подписывая их “С уважением, М.”. Саакашвили, понятное дело, подобный приемчик Банковой неслабо возмутил, и он опубликовал еще одно письмо, адресованное президенту, и на этот раз – открытое и достаточное солидное по объему. В нем он, не стесняясь в выражениях, обвинил Порошенко в отсутствии чести, жадности и предрек скорый конец его правлению, посоветовав уходить с поста раньше и раскаяться. Ответа снова не последовало, и на этом история пока закончилась.

Также внимание читателей на этой неделе приковала другая, менее масштабная, но весьма любопытная история. 20 декабря СБУ поймала настоящего шпона из России, да не где-нибудь, - а в аппарате Кабмина! Личный переводчик Гройсмана – Станислав Ежов - собирал информацию о заграничных поездках и переговорах украинского премьера, а потом передавал эти данные представителям российских спецслужб. Оказалось, что он весьма давно работает на врага и был завербован во время какой-то длительной заграничной командировки. Этот человек фактически хвостиком ходил за Гройсманом, присутствовал на закрытых встречах, и, понятно, мог знать и рассказать очень много. Правда, сам Гройсман сказал, что Ежов не имел доступа к государственной тайне, поэтому "серьезных потерь" для безопасности государства нет. Да и в СБУ признались, что Ежов давненько был у них под колпаком – несколько месяцев. И вот, как раз в день чекиста, СБУ решило преподнести России подарок - поймали российскую крысу в день профессионального праздника.

На этом примере становится понятно, почему россияне всегда были так хорошо осведомлены о внутренних делах в Украине и частенько оказывались на шаг впереди. Будем надеяться, что этот случай не будет последним. Ведь сколько у нас еще таких кротов топчется во властных коридорах?

Также читателей взволновала новость о том, что Россия прекратила работу в СЦКК на Донбассе, с помощью которой контролировалось соблюдение Минских соглашений. Причина - якобы из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «неуважительного отношения украинских военнослужащих» к российским офицерам, что звучит как полнейший бред, впрочем, как и большинство кремлевских отговорок. В украинском МИД расценили этот шаг как очередную провокацию. В Генштабе ответили, что украинская сторона продолжит работу в СЦКК, но выведет наблюдателей из оккупированного Донбасса.

Переговорщик от Украины в контактной группе Марчук объяснил, что демарш россиян является "плохим симптомом" и сделает невозможным обеспечение режима тишины в любом виде, так как в отличие от патрулей миссии ОБСЕ, российские офицеры могли быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушения режима тишины. Теперь подобного механизма договоренностей о перемириях просто не будет. Многие эксперты сошлись во мнении, что все идет к значительному обострению ситуации на Донбассе, с помощью которого Россия будет склонять Запад к введению миротворческой миссии ООН на Донбасс на своих условиях - для охраны представителей ОБСЕ и по линии разграничения.

Собственно, обострение тут же и началось - данных о раненых и убитых с украинской стороны стало больше, а 18 декабря боевики из “Градов” прицельно обстреляли Новолуганское, жившее абсолютно мирной жизнью. Ранения получили 8 человек, только чудом никто не погиб. Десятки домов разрушены, некоторые – полностью сгорели.

На этом фоне наши читатели не прониклись новостями из Генассамблеи ООН. А там, во-первых, одобрили обновленную резолюцию по Крыму, в которой цивилизованный мир призвал Россию прекратить беспредел с правами человека на полуострове и исполнять промежуточное решение суда ООН. В резолюции, кстати, подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт. За документ проголосовали 70 стран. Против - только 26, но воздержалось тоже немало – 76. Радует, что российская пропаганда так и не сумела всех одурманить и в цивилизованных странах понимают, что происходит на самом деле. Здесь, наверное, стоит похвалить наших дипломатов.

А, во-вторых, на этой неделе Генассамблея ООН абсолютным большинством призвала не признавать Иерусалим столицей Израиля вопреки позиции Дональда Трампа. В принятой резолюции напрямую не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В поддержку резолюции высказались 128 стран. Против - всего десять. Еще 35 воздержались. Вашингтон, понятное дело, обиделся и пригрозил голосовавшим против - почти всему миру - плохими отношениями и последствиями. “США будут помнить этот день", - заявила американский постпред. Хотя, что еще ей оставалось говорить…

И, напоследок, расскажу историю, которую мало кто из читателей вообще видел. А история вот в чем. В лесном хозяйстве в польском городе Коло прирученный дикий кабан по имени Хрюмек как-то подрался с другим кабаном, сломал забор и сбежал из дому. Хозяин уже и не надеялся на возвращение питомца, которого, кстати, выкормили из бутылочки. Но спустя неделю Хрюмек был неожиданно найден… в стельку пьяным, лежащим за амбаром неподалеку. Животное дорвалось до перебродивших в домашнем вине фруктов, а затем уснуло среди остатков застолья. Удивленный находкой хозяин вызвал егеря, чтобы он забрал блудного кабана, и, в итоге, тот протрезвел уже дома в своем загоне.

Вот побольше бы нам таких новостей! Может, и люди бы тогда стали немного добрее...

Тарас Сидоржевский