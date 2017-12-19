Обновленная резолюция ООН по Крыму: кто голосовал против (список)

Российская Федерация, Армения, Беларусь, Сербия, Китай, Индия и Казахстан на заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций проголосовали против обновленной резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь (Украина)».

Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованные во время прямой трансляции заседания Генассамблеи ООН на сайте организации.

Так, "за" проголосовали 70 стран, "против" проголосовали 26 стран, "воздержались" - 76.

В частности, по результатам голосования, против резолюции выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика), Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, Южная Африка, Судан, Таджикистан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Среди стран, которые воздержались, - Бразилия, Египет, Иордания, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Шри-Ланка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам и другие.

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Как сообщал УНИАН, в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Кроме того, в документе осуждается «ретроактивное применение РФ собственных законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Также в резолюции содержится требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российские оккупационные власти обеспечили на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

В резолюции отмечаются положительные решения Украины в контексте упрощения процедур для беспрепятственного доступа в Крым журналистов и правозащитников, а также поддержка Украины СМИ и неправительственных организаций, которые были вынуждены временно покинуть украинскую территорию.