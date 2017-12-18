"Выпустили целый пакет": боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", есть жертвы

Российско-оккупационные войска обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) населенный пункт Новолуганское, есть жертвы среди гражданских. Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба АТО в социальной сети Facebook.

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"Сегодня, 18 декабря, около 17.00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка осуществили варварский, циничный обстрел из реактивных систем залпового огня по населенному пункту Новолуганское на Луганском направлении района АТО. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий в Новолуганском», - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются.

Также принимаются меры по эвакуации местных жителей и локализации пожаров, возникших в результате обстрелов.

Об обстреле Новолуганского пишет на своей странице в Facebook и волонтер Юрий Мысягин: "10 минут назад сепаратисты обстреляли жилой поселок Новолуганское из реактивных систем "Град". Выпустили целый пакет. Горят жилые дома. Есть раненые среди местных жителей".