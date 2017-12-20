СБУ разоблачила сотрудника Кабмина, который шпионил в пользу России (фото, видео)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время продолжительной заграничной командировки.

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"Оперативники задокументировали, что должностное лицо по заданию российских кураторов собирало с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по местам работы и проживания чиновника.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.