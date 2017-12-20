СБУ разоблачила сотрудника Кабмина, который шпионил в пользу России (фото, видео)

21:13, 20 декабря 2017
Политика
8186

Сотрудник был завербован спецслужбами РФ во время заграничной командировки, рассказали в СБУ.

Шпион РФ был среди чиновников Кабмина / фото ssu.gov.ua

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время продолжительной заграничной командировки.

Читайте такжеТурчинов: когда Россию признают агрессором, ездить туда смогут только разведчики и шпионы

"Оперативники задокументировали, что должностное лицо по заданию российских кураторов собирало с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

"При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по местам работы и проживания чиновника.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Задержание российского шпиона в Кабмине
Теги: #агент российских спецслужб#шпион в Кабмине#чиновник шпионил в Кабмине