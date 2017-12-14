Саакашвили рассказал, о какой должности мечтает в Украине

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили заявил, что мечтает стать мэром Одессы. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Знаете, честно о чем я мечтаю? Я хочу поехать и стать мэром Одессы. Я не шучу, реально. Я очень хочу поднять Одессу. Но Одессу можно поднять, только если поменяются все правила игры», - сказал он.

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При этом он снова подчеркнул, что не хочет быть президентом Украины.

«Я не могу быть президентом по определению. И я не могу долгосрочно быть в украинской политике по определению, потому что я не хочу опять влазить в эту рутину. Мне нужны большие прорывы к лучшему. Потом я бы остался на Украине как обычный гражданин», - рассказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, ранее Саакашвили уже заявлял об отсутствии президентских амбиций.