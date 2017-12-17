Участники "Марша за импичмент" пришли к Октябрьскому дворцу и пытаются прорваться внутрь

Часть участников «Марша за импичмент» пришла к Октябрьскому дворцу и пытается прорваться внутрь. Как передает корреспондент УНИАН, люди кричат: «Нацгвардия, разойдитесь», «Ганьба» (“Позор”).

«Мы сейчас отсюда идем (с Майдана Незалежности, где проходит митинг, - УНИАН) в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета, чтобы нас не гоняли не только по палаткам ночью ...», - заявил Саакашвили.

При этом Саакашвили добавил, что народный депутат Украины Егор Соболев уже в Октябрьском дворце.

Саакашвили подчеркнул, что ни о каком перевороте в стране речь не идет.

«Мы же не идем занимать Банковую или Верховную Раду, мы сейчас пойдем в Октябрьский дворец, и там будет штаб, и после всего этого мы будем ставить символические пикеты возле ВР и мы будем действовать», - заявил Саакашвили.

Участники акции "Марш за импичмент" сделали коридор для отхода бойцов Национальной гвардии от здания Октябрьского дворца. Как передает корреспондент УНИАН, бойцы стояли перед ходом.

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Организаторы акции призвали людей не поддаваться на провокации и не трогать нацгвардейцев. Двери Октябрьского дворца удерживаются изнутри. Люди продолжают оставаться на улице.

При этом призвал людей не поддаваться на провокации.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили предложил Порошенко провести переговоры. Одиозный политик также заявил, что информация о том, что он «договорился с барыгами и Порошенко» является «фейком».