Боевики разрушили 50 зданий при обстреле в Новолуганском, работает оперативный штаб - полиция

В результате вчерашнего обстрела боевиками из «Градов» поселка Новолуганское повреждено 50 зданий, в том числе школы, детского сада и фельдшерско-акушерского пункта.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области, полицейские охраняют поврежденный район от мародерства, документируют последствия теракта и помогают мирным жителям.

Также напоминается, что в результате обстрела ранения получили 8 человек, среди них один ребенок. 6-летняя девочка, которая получила психологическую травму, находится в больнице.

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В поселке повреждена линия электропередач и газопровод, население частично осталось без света и тепла.

В здании Новолуганского поселкового совета развернут оперативный штаб, на месте работают спасатели.

В Новолуганском проживает более 3,7 тыс. человек, из них более 500 детей.

Как сообщал УНИАН, ранее было известно о повреждении в результате обстрелов в Новолуганском 22 зданий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что правительство предоставит средства и материалы на восстановительные работы в поселке.