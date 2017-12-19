Цеголко обнародовал письмо Саакашвили к Порошенко (документ)

В письме к президенту Украины Петра Порошенко Михеил Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Так, в нем опальный политик высказался за деэскалацию ситуации, пообещал не прибегать к дальнейшей дестабилизации и предложил переговоры "с уполномоченным представителем".

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"Но, как свидетельствует штурм Международного центра культуры и искусства на Аллее Героев Небесной Сотни, свое слово господин Саакашвили не сдержал", - отметил Цеголко.

Также пресс-секретарь Порошенко объяснил, почему было принято решение опубликовать письмо Саакашвили.

"Учитывая многочисленные запросы журналистов, а также комментарии самого Саакашвили, в которых он манипулирует содержанием этого письма, принято решение обнародовать", - заявил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили написал письмо Порошенко с предложением примирения. Позже лидер "Руху новых сил" подтвердил, что писал письмо главе государства. По словам политика, он передал письмо на Банковую после освобождения из-под стражи.