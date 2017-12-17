Как выглядел "Марш за импичмент" с высоты птичьего полета (фото)
15:50, 17 декабря 2017Общество
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Порядок во время проведения акции протеста обеспечивают около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
Митинг сторонников Саакашвили / фото apostrophe.ua
В центре Киева проходит «Марш за импичмент» сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Фотокорреспондент "Апострофа" снял с верхнего плана митинг сторонников Саакашвили.
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Как сообщал УНИАН, порядок во время проведения акции протеста обеспечивают около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.
По предварительным данным полицейских, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек. В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.
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Новость в сюжете: Марш сторонников Саакашвили в Киеве