Как выглядел "Марш за импичмент" с высоты птичьего полета (фото)

В центре Киева проходит «Марш за импичмент» сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Фотокорреспондент "Апострофа" снял с верхнего плана митинг сторонников Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, порядок во время проведения акции протеста обеспечивают около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

По предварительным данным полицейских, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек. В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.