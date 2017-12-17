На призыв Саакашвили "Марш за импичмент" переместился под Раду (фото, видео)

Бывший президент Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михеил Саакашвили призвал участников организованного им «Марша за импичмент» идти к Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, он призывает митингующих не поддаваться на провокации.

По его словам, «насилие- это не наш путь».

«Я готов отдать все для того, чтобы ми победили. Готов отдать - денег у меня нет, но готов отдать свою свободу и свою жизнь, но я не готов отдать чужие жизни, я не готов отдать кровь наших детей - свою кровь я отдам. Порошенко, может быть, хочет крови, олигархи хотят крови. Не допустим кровопролития» - заявил Саакашвили, выступая на Майдане Независимости.

Он считает бессмысленным пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие.

Читайте такжеМарш за импичмент: митингующие покидают Октябрьский после стычек с полицией, в ход пошли петарды и слезоточивый газ

«Это не получится», - добавил Саакашвили.

«Сейчас мы символично пойдем до Верховной Рады, символично там..», - не успел завершить фразу Саакашвили, когда кто-то сказал из толпы людей: «Розіб’ємо вікна». Саакашвили ответил на такой призыв: «Ничего мы не будем бить…Кто хочет разбивать окна, и кто хочет разбивать здания, то, извините, нам не по пути».

Он подчеркнул, что в те здания можно будет зайти мирно, когда будет много людей. По его словам, «печально, что дверь разбили» в Октябрьском дворце.

«Нет смысла бить окна и двери. Мы должны спокойными, и мы должны быть очень выдержанными. Хотя они и говорят, что у меня грузинский темперамент, но у меня достаточно мудрости для того, чтобы не допустить насилия», - добавил Саакашвили.

Участники марша, требующие принятия закона об импичменте, начинают собираться на площади Конституции возле Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, люди движутся по улице Грушевского со стороны Майдана Незалежности.

Во время шествия выкрикивают лозунги «Отставка» и «Банду долой». Сейчас со сцены на Площади Конституции выступают активисты.

В настоящее время у здания Октябрьского дворца осталось около 50 активистов, их призывают идти к Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент» пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но на их пути стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.