Штурм Октябрьского дворца: в результате столкновений пострадали 32 правоохранителя

В результате столкновений под Октябрьским дворцом пострадали 32 правоохранителя.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в настоящее время они с отравлением неизвестным веществом находятся в больнице.

В полиции напомнили, что сегодня при попытке попасть в здание Октябрьского дворца участники акции устроили потасовку со стражами порядка. Во время потасовки они применили неизвестный газ раздражающего действия, бросали петарды и бутылки с водой. Кроме того, у некоторых военнослужащих отобрали спецсредства.

«При этом пострадали 15 нацгвардейцев и 17 полицейских: они находятся в больнице с отравлением неизвестным веществом, у некоторых также ушибы тела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация в столице спокойная. Полицейские продолжают нести службу в центральной части Киева.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но им помешали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.

Полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.