"Пустите народ в народный дом": митингующие выломали входные двери Октябрьского дворца
15:55, 17 декабря 2017Политика
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Сейчас происходит драка между митингующими и правоохранителями, которые находятся внутри. Участникам акции удается постепенно продвигаться вперед - внутрь здания.
ФОТО - MARIANA PIETSUKH / "Украинская правда"
Участники акции "Марш за импичмент" выломали входные двери Октябрьского дворца.
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Как передает корреспондент УНИАН с места событий, правоохранители изнурти пытаются их оттеснить и защищаются огнетушителями.
Митингующие кричат: «Пустите народ в народный дом».
Сейчас происходит драка между митингующими и правоохранителями, которые находятся внутри. Участникам акции удается постепенно продвигаться вперед - внутрь здания.
В мегафон организаторы кричат, что "Порошенко - провокатор" и призывают людей пропустить внутрь.
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