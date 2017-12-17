"Пустите народ в народный дом": митингующие выломали входные двери Октябрьского дворца

Участники акции "Марш за импичмент" выломали входные двери Октябрьского дворца.

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Как передает корреспондент УНИАН с места событий, правоохранители изнурти пытаются их оттеснить и защищаются огнетушителями.

Митингующие кричат: «Пустите народ в народный дом».

Сейчас происходит драка между митингующими и правоохранителями, которые находятся внутри. Участникам акции удается постепенно продвигаться вперед - внутрь здания.

В мегафон организаторы кричат, что "Порошенко - провокатор" и призывают людей пропустить внутрь.