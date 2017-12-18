Украинская сторона продолжит работу в СЦКК, но выведет наблюдателей из оккупированного Донбасса – Генштаб

Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович.

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Он отметил, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности: «Эти инсинуации не соответствуют действительности, о якобы пренебрежительном отношении и так далее».

Венскович подчеркнул, что украинская сторона продолжает и будет продолжать выполнять свои обязанности в соответствии с возложенными на СЦКК обязанностями в рамках реализации Минских договоренностей.

«Между тем, это конечно усложнит деятельность Совместного центра, ведь с той стороны представителей сейчас не будет, если они выведут своих военнослужащих ... В случае вывода российских офицеров из СЦКК Вооруженные силы Украины вынуждены вывести с оккупированных территорий своих наблюдателей, которые там исполняли обязанности в СЦКК на подконтрольную Украине территорию в связи с тем, что им не будет гарантирована безопасность», - добавил Венскович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, МИД России заявил, что РФ прекращает работу своего представительства в СЦКК на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».