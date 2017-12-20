Саакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко (видео)

Лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили опубликовал новое открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором подтвердил, что писал личную записку президенту и предлагал ему переговоры. Текст письма Саакашвили опубликовал на странице в Facebook.

"События последних дней заставляют меня написать вам открытое письмо. Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал, мировоззренческих. И я понимаю, что это письмо вряд ли что-то изменит в наших отношениях", – написал Саакашвили.

Он отметил, что прислал Порошенко личную записку после консультаций с послами дружественных Украине государств.

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"Я подтвердил, что готов разговаривать с вами или с вашим представителем. Договариваться о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране. Только это может быть предметом наших договоренностей. Только судьба Украины сегодня по-настоящему важна... Политический кризис привел Украину на грань очень серьезных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать", – говорится в тексте письма.

При этом Саакашвили заявил, что то, что администрация президента опубликовала письмо, показывает, что у него "нет чести".

"Я предлагал вам вместе искать пути решения конфликта. Но вместо этого вы опубликовали мою личную записку к вам. Я не против. В ней нет ничего такого, что бы я хотел скрыть. Но тем самым вы показали, что у вас нет чести. Вы не ответили на это письмо. Однако ваша администрация организовала провокацию возле Октябрьского дворца. Признаю, что попался на эту провокацию", – подчеркнул он.

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Также Саакашвили заявил, что события под Октябрьским дворцом были провокацией, но добавил, что будет нести за них политическую ответственность.

​Саакашвили также призвал Порошенко уйти добровольно в отставку. Этот шаг он назвал последним шансом «преодолеть политический кризис».

«Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», - заявил Саакашвили.

Полный текст письма читайте по ссылке.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко обнародовал письмо экс-председателя Одесской областной государственной администрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петра Порошенко.