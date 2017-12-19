"Плохой симптом": украинский переговорщик по Донбассу рассказал о цели России после выхода из СЦКК

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук считает, что отзыв российских представителей из Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК) приведет к ликвидации этой структуры и сделает невозможным обеспечение режима тишины.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. Марчук напомнил, что 20 декабря состоится последний в этом году, 73-й раунд переговоров в Минске. «Очень важную роль в обеспечении этой технологии (обеспечение режима тишины - УНИАН) играют военные Совместного центра контроля и координации, куда входят украинские и российские военные», - заявил он.

По словам Марчука, в отличие от патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, эти офицеры имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. «Российские военные - в нарушение со стороны ОРДЛО, а украинские - со стороны ВСУ. Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута», - отметил Марчук.

«К тому же, отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо ... Кроме того, это своеобразный шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО и плохой симптом вообще», - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ 18 декабря заявил, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».