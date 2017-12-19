"Плохой симптом": украинский переговорщик по Донбассу рассказал о цели России после выхода из СЦКК

11:13, 19 декабря 2017
Политика
6090

Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута.

Отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры / Министерство обороны Украины

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук считает, что отзыв российских представителей из Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе (СЦКК) приведет к ликвидации этой структуры и сделает невозможным обеспечение режима тишины.

Читайте такжеТымчук рассказал о новой стратегии Путина на Донбассе

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Марчук напомнил, что 20 декабря состоится последний в этом году, 73-й раунд переговоров в Минске. «Очень важную роль в обеспечении этой технологии (обеспечение режима тишины - УНИАН) играют военные Совместного центра контроля и координации, куда входят украинские и российские военные», - заявил он.

По словам Марчука, в отличие от патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, эти офицеры имеют полномочия и могут быстро вмешиваться в ситуацию, чтобы прекратить нарушение режима тишины. «Российские военные - в нарушение со стороны ОРДЛО, а украинские - со стороны ВСУ. Акция российского руководства по отзыву своих военных из состава СЦКК практически сделает невозможным обеспечение режима тишины, даже если договоренность завтра будет достигнута», - отметил Марчук.

«К тому же, отзыв российской части СЦКК однозначно приведет к ликвидации этой структуры. Это плохо ... Кроме того, это своеобразный шантаж, попытки вывести нас на прямые переговоры с боевиками ОРДЛО и плохой симптом вообще», - подчеркнул Марчук.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ 18 декабря заявил, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выход российской части СЦКК