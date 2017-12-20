"Крыса в очках": СМИ рассказали о разоблачении переводчика Гройсмана в работе на спецслужбы РФ

СБУ задержала за сотрудничество с Кремлем заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, который отвечал в числе прочего за перевод встреч с иностранными делегациями и выступал в качестве личного переводчика Владимира Гройсмана.

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Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины. С премьером он начал работать еще в парламенте, и позже вместе с ним перешел в правительство.

Он сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках.

"Чиновник имел доступ к достаточно узкой инсайдерской информации Кабинета министров. Он пользовался уважением. Он очень ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы", - прокомментировал задержание начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.

"Он передавал информацию, похищал документы, подслушивал новости, искал информацию среди коллег и исправно передавал ее спецслужбам российским, своим кураторам, на которых он работал. Такая настоящая крыса в очках", - добавил он.

Чиновник был задержан на рабочем месте. Ему уже огласили подозрение в совершении преступления и увезли в СИЗО.