В Раде показали запись с призывами Саакашвили возле Октябрьского дворца в Киеве (видео)

Политический соратник Михеила Саакашвили, нардеп Юрий Деревянко продемонстрировал главам фракций и руководству Верховной Рады запись на смартфоне, где экс-президент Грузии призывает толпу не штурмовать Октябрьский дворец в центре Киева.

Он это сделал на согласительном совете в понедельник, передает "Украинская правда".

"Граждане, люди, родные мои, умоляю вас... Я - Михеил Саакашвили, я призываю вас не делать штурма, не поддавайтесь на провокации, у нас мирное собрание", - слышен крик Саакашвили на видеоролике.

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По словам Деревянко, эта запись доказывает, что под Октябрьским дворцом состоялась провокация с целью отвлечь внимание общественности от реальной сути протеста, организованного Михаилом Саакашвили.

Он призвал спикера Андрея Парубия выйти на улицу к протестующим и выслушать их требования.

Также депутат попросил председателя Рады поставить на голосование отзыве законопроекта об Антикоррупционном суде и проект закона об импичменте президенту.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но им помешали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.

Полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.