Украинская делегация объяснила отказ от голосования в ООН по статусу Иерусалима – СМИ

Украина и Грузия не принимали участия в голосовании по резолюции, которая отвергает признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля.

Об этом со ссылкой на сообщения иностранных СМИ передает Голос Америки.

По словам представителей украинской делегации в ООН, таким образом они выразили свою позицию, что такое голосование не будет способствовать уменьшению напряженности в регионе, а статус Иерусалима должен быть решен только путем мирных переговоров.

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Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива. Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.

20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, которая осуждает признание Иерусалима как столицы Израиля. "Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".

Сегодня, 21 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля.