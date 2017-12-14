Не успела подготовить документ: судья перенесла оглашение приговора по Саакашвили

Судья Печерского райсуда Киева перенесла оглашение полного текста приговора по делу экс-президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которое должно было состояться сегодня в 9.00.

Об этом рассказал адвокат Саакашвили, передает "Украинская правда".

Согласно информации издания, судья не успел подготовить текст приговора.

"Мы услышали от секретаря судьи Цокол о том, что процедурно и технически полный тест еще не готов. Судья извиняется, но в связи с загрузкой по другим делам и в связи со сложностью этого дела на 9 часов она просто не успела", - сказал защитник экс-президента Грузии.

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Пока неизвестно, когда состоится оглашение приговора, но адвокат предполагает, что это может произойти на следующей неделе.

"Поэтому объявление будет в другой день. Когда именно, мы обязательно получим эту информацию от судьи. Я думаю, что это скорее всего будет на следующей неделе", - сказал Чернолуцкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Печерский районный суд города Киева отказал прокуратуре в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили. Генеральная прокуратура заявила, что обжалует приговор.