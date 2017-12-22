Экс-президент Эстонии назвал задержание шпиона в Кабмине на день чекиста "прекрасным троллингом"

Страны Запада могли бы начать новую традицию и задерживать российских шпионов близко к Дню сотрудника органов безопасности Российской Федерации, который в России отмечается 20-го декабря.

Так бывший президент Эстонии Тоомас Гендрик Ильвес прокомментировал сообщение о задержании СБУ чиновника Кабмина-шпиона, передает Голос Америки.

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Пресс-центр СБУ сообщил о задержании 20-го декабря сотрудниками контрразведки Службы безопасности чиновника секретариата Кабмина по деятельности в интересах спецслужб России. Задержанный - переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана – Станислав Ежов.

По информации правоохранителей, Ежов собирал информацию о зарубежных поездках и переговорах украинского премьера, чтобы затем передать эти сведения представителям российских спецслужб лично или через электронную почту.

"Да! Украина арестовала чекиста в День чекиста. Прекрасный троллинг. Возможно в следующем году все демократические страны будут откладывать задержание российских шпионов до 21-го декабря. Запакуем их всех до Рождества", - написал по данному поводу Ильвес на своей странице в Twitter.