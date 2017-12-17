В посольстве США отреагировали на штурм Октябрьского дворца в Киеве

Посольство США в Украине присоединилось к позиции посольств Канады и Великобритании в отношении событий в центре Киева 17 декабря.

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Американские дипломаты, как и их коллеги из Британии и Канады, назвали штурм Октябрьского дворца «злоупотреблением права на мирный протест».

«Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест», – говорится в сообщении.

Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест https://t.co/tg1u4zm90m — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 17 декабря 2017 г.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но на пути им стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Рады.

Полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 ст. 341 (Покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.