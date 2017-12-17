Саакашвили написал письмо Порошенко с предложением примирения

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили написал личное письмо президенту Петру Порошенку с предложением примирения.

Такую информацию подтвердил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в facebook.

Гриценко призвал сторонников Саакашвили не упрекать его за этот шаг и учитывать ситуацию, в которой он оказался.

"Личное письмо от Саакашвили Президенту Украины, его заявление о необходимости переговоров с Порошенком в интересах страны, публичный призыв выйти на очередной марш, в котором уже ни разу не упоминается фамилия Порошенка, вместо этого критика адресуется обобщенно "власти" - такие шаги Михаила оказались неожиданными для многих из его сторонников, которые видели в Саакашвили мощный таран, который вот-вот снесет вместе с креслом "барыгу на Банковой", - написал Гриценко.

"Согласитесь, Михаилу трудно, очень трудно. Отсюда и срывы, и ошибки, и завышенные-неадекватные оценки настроений в стране, которую Михаил считает теперь родной, но объективно он еще далек от ее глубокого понимания", - выразил свое мнение политик.

Пресс-служба Саакашвили не ответила на запрос "Украинской правды" относительно указанного письма. Администрация президента также проигнорировала запрос.

Как сообщалось, ранее Саакашвили заявил, что готов идти на переговоры с президентом Украины Петром Порошенком.

В то же время он повоторив призыв выйти на очередной "Марш за импичмент" и перечислил ряд вопросов в переговорах со всеми политическими субъектами, включая Банковую, в которых, по его словам, не может быть никаких компромиссов.

Как известно, Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности Украины в Аскольдовом переулке.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

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Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с "бухгалтером Семьи" Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворять ходатайство прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточный домашний арест и отпустил экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на время расследования, не выбрав ему никакой меры пресечения.

15 декабря Генпрокуратура подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей инстанции отправить Саакашвили под домашний арест.

Акции с участием Саакашвили в Киеве начались 17 октября. Каждое воскресенье под Верховной Радой проходит вече, а несколько недель подряд - "Марш за импичмент", поскольку участники акции требовали от властей принять закон об импичменте и антикоррупционный суд до 3 декабря, но законы приняты не были.