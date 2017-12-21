Гройсман подтвердил задержание агента российских спецслужб в Кабмине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил задержание в секретариате Кабинета министров чиновника, который длительное время работал на враждебное государство.

Об этом говорится в сообщении главы правительства на странице в Facebook.

«Совместно со службой Безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ чиновника, который долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня его задержали. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации СБУ, разоблачили чиновника секретариата Кабмина в деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора.

Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время продолжительной заграничной командировки. "Оперативники задокументировали, что должностное лицо по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур", - говорится в сообщении.