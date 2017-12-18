Саакашвили рассказал, о чем шла речь в письме к Порошенко

Лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили подтвердил, что писал письмо президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает dt.ua.

По словам политика, он передал письмо на Банковую после освобождения из-под стражи.

"Я делал то, что делают победители, люди, уверенные в своей правоте. Я ему сказал: "Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление - называть меня российским агентом", - рассказал Саакашвили.

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Одиозный политик заверил, что у него нет личного конфликта с Порошенко, и что он не чувствует личной неприязни к президенту Украины и уважает пост главы государства.

"Мне сказали, что через несколько дней президент готов встретиться. Но я сказал: "Нет, так не пойдет. Я не тот человек, который будет через заднюю дверь куда-то заходить", - добавил Саакашвили.

Он заявил, что настаивает на публичном диалоге с Порошенко о прекращении коррупционных схем и отстранения от власти их выгодополучателей.

"Краденое они должны вернуть, но переход должен быть мирным. У страны нет двух лет", - отметил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили написал письмо Порошенко с предложением примирения.