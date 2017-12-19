В результате обстрела Новолуганского ранены 8 жителей, десятки домов повреждены (фото)

В результате сегодняшнего обстрела российско-оккупационными войсками населенного пункта Новолуганское, где враг применил по мирным жителям реактивные системы залпового огня, ранения получили 8 мирных жителей, повреждены 37 одноэтажных и двухэтажных домов, 10 пятиэтажек.

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Как говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, также снаряды попали в школу, садик и местную амбулаторию. Половина населенного пункта обесточена из-за повреждения линий электропередач, частично поврежден и газопровод.

Сейчас в Новолуганском военные медики, военнослужащие, спасатели и полицейские проводят ряд первоочередных мер по эвакуации раненых и пострадавших мирных жителей.

Утром, 19 декабря, в населенном пункте будет развернут гуманитарный штаб, начнут работу военные полевые кухни, пункты обогрева.

«Из-за высокой вероятности угрозы для мирного населения от взрывов реактивных снарядов, которые не разорвались, в городе и его окрестностях с самого утра будут работать группы разминирования», – отметили в штабе.