В Киеве сторонники Саакашвили вышли на очередной марш за импичмент (фото, видео)

У памятника Шевченко в Киеве собираются участники марша за импичмент. Как заявляют организаторы марша, его участники пройдут от парка Шевченко до Майдана.

В настоящее время с улицы Грушевского колонна, в которой было более 200 участников, спустилась на Майдан Незалежности.

В центре Киева усилена охрана, много полиции.

Как сообщал УНИАН, вчера экс-глава Одесской ОГА, лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили призвал украинцев выйти завтра на очередной "Марш за импичмент" и заявил, что в переговорах со всеми политическими субъектами по ряду вопросов не может быть никаких компромиссов

На своей странице в Facebook Саакашвили написал: "Мы должны выйти на марш, чтобы удержать власть от последнего шага, который сделает ее диктатурой и, следовательно, для спасения страны от катастрофы! Когда я говорю о необходимости переговоров со всеми политическими субъектами, включая Банковую, - они нужны в интересах страны. Если мы хотим мирного перехода от олигархата к нормальной жизни - нам необходимо разговаривать", - заявил он.

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Саакашвили подчеркнул, что никаких компромиссов не может быть по поводу отстранения олигархата от руководства страной, невмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро Украины, отказа от всех коррупционных схем и наказания вовлеченных в них людей, прекращения политических репрессий, отставки генпрокурора, создания антикоррупционных судов и создания механизмов импичмента и устранения барьеров для импичмента.

«Нельзя давать ни малейшего повода Путину играть на наших различиях. Страну раскачивать мы не будем, а вот будку будем убирать до конца. Именно с этой целью мы выходим завтра на марш», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст. 28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили обвинения отвергает.

11 декабря Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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