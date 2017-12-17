"Я пойду первым": появилось видео с призывом Саакашвили идти к Октябрьскому дворцу

В Сети появилось видео, как лидер «Движения Новых сил» Михаил Саакашвили призывает митингующих идти к Октябрьскому дворцу.

В своей речи Саакашвили призывает организовать штаб в Октябрьском дворце для координации дальнейших действий протестующих.

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"Мы сейчас отсюда идем в Октябрьский дворец, и там будет штаб нашего координационного совета. Чтобы нас не гоняли не только по палаткам по ночам. Вы же видите, что мы ничего не перекрываем, никому ничего не мешаем, вы же видите, что все это очень мирно. Сколько бы они не говорили про перевороты - никаких переворотов мы не делаем. Мы же не идем занимать Банковую или Верховную Раду. Мы сейчас пойдем в Октябрьский дворец. Там будет штаб. После всего этого мы будем ставить символические пикеты у Верховной Рады и мы будем действовать. Я вас очень прошу, не поддавайтесь на разводки. Мы должны быть готовы действовать каждый день", - заявил Саакашвили.

"Я пойду первым и мы все пойдем вместе", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михаилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб. Но им помешали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.

Полиция открыла уголовные производства: по ст. 15 в. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.