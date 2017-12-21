Задержанный чиновник Кабмина работал на российские спецслужбы не менее двух лет - Геращенко

Задержанный за сотрудничество со спецслужбами РФ чиновник секретариата Кабинета министров Украины Станислав Ежов работал на российские спецслужбы не менее двух лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко сказал журналистам, отвечая на вопрос, сколько времени этот чиновник сотрудничал с российскими спецслужбами и сколько времени Служба безопасности Украины уже ведет это дело.

"Насколько мне известно, не менее двух лет он работал на российские спецслужбы", - сказал депутат.

По словам Геращенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее был информирован руководством контрразведки и СБУ о том, что в его окружении есть человек, который "гонит информацию на Россию".

"Этого человека специально дезинформировали и перехватывали его сообщения, которые он делал в Российскую Федерацию. Фактически, все переговоры премьер-министра Гройсмана, в которых принимал участие Ежов, он оформлял в виде докладных записок и передавал Российской Федерации", - пояснил он.

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Кроме того, сказал Геращенко, известно, что чиновника завербовали российские спецслужбы во время работы в Посольстве Украины в США.

"У него жена россиянка", - добавил депутат и не исключил, что Ежова запугивали вопросами, связанными с женой или возможностью какой-то компрометации.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. «Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Правоохранительные органы установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки», - говорилось в сообщении СБУ.

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур, полученные данные он передавал кураторам электронными каналами связи. «При содействии руководства украинского правительства агента российских спецслужб сотрудники СБУ задержали на рабочем месте», - сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не располагают.