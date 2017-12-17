Полиция: на марш в Киеве вышло около двух тысяч человек, за порядком следит тысяча правоохранителей (фото)

15:23, 17 декабря 2017
Политика
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В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.

За порядком в центре Киева следит тысяча правоохранителей / фото facebook/UA.KyivPolice

Порядок во время проведения акции протеста сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили обеспечивают около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Правоохранители осуществляют сопровождение участников для недопущения правонарушений и провокаций», - говорится в сообщении.

фото facebook/UA.KyivPolice
фото facebook/UA.KyivPolice

По предварительным данным полицейских, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек. В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.

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Теги: #марш за импичмент#Саакашвили марш