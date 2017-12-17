Полиция: на марш в Киеве вышло около двух тысяч человек, за порядком следит тысяча правоохранителей (фото)

Порядок во время проведения акции протеста сторонников лидера «Движения новых сил», экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили обеспечивают около тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.

Читайте такжеУчастников марша за импичмент призывали строить "символические баррикады" под ВР (видео)

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

«Правоохранители осуществляют сопровождение участников для недопущения правонарушений и провокаций», - говорится в сообщении.

По предварительным данным полицейских, к мероприятию присоединились около двух тысяч человек. В то же время, организаторы «Марша за импичмент» заявляют о «многотысячной колонне» участников.