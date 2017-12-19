Генерал оценил последствия выхода российских офицеров из СЦКК на Донбассе

Вывод российских военных из состава Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) усугубит ситуацию на Донбассе.

Об этом заявил экс-замглавы Генштаба, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает InfoResist.

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"Я думаю, что они преднамеренно это делают. Потому что посыл Путина заключается в том, что, как вы помните и знаете, миссия ООН должна в предназначении сводиться к охране представителей ОБСЕ. Участие россиян в этом оно все-таки так или иначе позволяло нам преодолевать какие-то конфликтные моменты достаточно быстро. Наши представители и их представители говорили, что здесь проблемы и все-таки реагировать и как-то преодолевать. Теперь они убирают свою часть, всех российских офицеров и генералов этой миссии. И значит, останемся мы сами по себе. Это усугубит общую ситуацию, которая позволит Путину сказать: "Я же вам говорил, что миссия ООН на оккупированной территории должна быть, в первую очередь, предназначена вот для того". Чтобы это подчеркнуть и показать: они их убирают", – сказал генерал.

Как подчеркнул Романенко, безусловно, все идет к обострению на Донбассе.

"И это обострение должно показать, что Путин был прав в своих высказываниях, что надо вводить, в первую очередь, для этого. Но не для контроля совместной границы Украина-Россия, а вот для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ. Они тех уберут, все обострится. Еще подорвут на мине какой-нибудь их автомобиль. Могут что-то, как-то пострадать эти представители и Путин будет говорить: "Я же вам сказал", – резюмирует экс-замглавы Генштаба.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».