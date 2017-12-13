Саакашвили рассказал, кто должен быть президентом Украины

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, которого власти Украины обвиняют в захвате государственной власти и пособничестве Януковичу и Курченко, заверил, что не хочет быть президентом Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Настоящее время.

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"У меня нет амбиций быть президентом Украины. Президентом Украины однозначно должен быть этнический украинец. Хотя этничность в Украине – относительное понятие, но все равно, это должен быть человек, который родился в Украине и всю жить прожил в Украине. Я приехал в Украину очень юным, но тут не родился и всю жизнь не прожил", - сказал Саакашвили.

Он также рассказал о своем последнем разговоре с Порошенко на Мальте и источниках финансирования своей деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее музыкант Святослав Вакарчук рассказал о том, что у него нет президентских амбиций.