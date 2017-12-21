Жена - россиянка и ностальгия по коммунизму: стали известны подробности жизни задержанного российского шпиона в Кабмине (видео)

Жена - россиянка, работа в Администрации Януковича и ностальгия по коммунизму в соцсетях. Все это о задержанном накануне по подозрению в шпионаже в пользу России личном переводчике Гройсмана - Станиславе Ежове.

Следствие еще готовит официальное обвинение. Предварительно речь идет о государственной измене, говорится в сюжете ТСН.

"Крыса в очках" - так руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров отозвался о задержанном Ежове. По странному стечению обстоятельств, в наручниках подозреваемого выводили из Кабмина просто в прямом эфире одного из телеканалов.

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Личный переводчик Владимира Гройсмана, по данным следствия, крал важные документы, подслушивал разговоры, выведывал информацию у коллег и передавал своим кураторам в Россию. Ежов как переводчик украинского премьера фигурировал на встречах даже с мировыми лидерами.

Жена - россиянка, квартира в центре Киева, дочь и вклады в "Сбербанке России". Это информация из обнародованной декларации Ежова. Журналисты посетили по месту прописки задержанного. За дверью услышали детский голос и два женских. Вероятно, жена и мать Ежова.

"Это больше напоминает какой-то спектакль, чем-то другое... Поэтому извините, пока ничего не понятно, мы не хотим никаких комментариев...", - говорит женщина сквозь закрытую дверь.

Вряд ли мог иметь доступ к каким-то государственным секретам. Однако точно был в курсе перемещений украинского премьера, его расписания, планов и всех деталей во время протокольных встреч с иностранцами, уверен дипломат Богдан Яременко. Он когда-то и сам возглавлял протокольную службу правительства. Знает все нюансы.

Несмотря на государственную работу, на страницах в соцсетях Ежов ностальгировал по советскому прошлому, называл фашистами тех, кто снес памятник Ленину в Киеве, и размещал много фотографий с отдыха за границей. То, что украинские специалисты могли вычислить его давно, предполагает экс-заместитель руководителя СБУ Виктор Ягун. Информацию своим кураторам Ежов передавал, вероятно, через мессенджеры, которые шифруют сообщения. А задержание в прямом эфире Ягун называет умышленно спланированным.

Официально в СБУ сообщили, что вели переводчика последние несколько месяцев. Задержать решили, потому что узнали о подготовке побега Ежова из Украины. Сейчас готовят официальное обвинение для избрания меры пресечения в суде.