РФ отозвала своих представителей из СЦКК сразу перед обострением ситуации на Донбассе - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что Российская Федерация отозвала своих представителей из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сразу же перед массивным обострением ситуации на востоке Украины. Об этом дипломат сообщил в микроблоге Twitter.

"Россия отозвала своих офицеров из Совместного центра по контролю и координации - который является инструментом по обеспечению режима прекращения огня - сразу же перед массивной эскалацией нарушений режима прекращения огня. Украина недавно пережила одни из худших боевых действий с февраля в 2017 году. Решение о мире находится в руках России", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».

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Министерство иностранных дел Украины отметило, что решение Российской Федерации вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих в российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В СММ ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Сегодня СММ ОБСЕ заявила, что места отозванных с СЦКК российских офицеров заняли боевики.