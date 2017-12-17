Штурм Октябрьского дворца: как происходили столкновения (фоторепортаж)

В Киеве сегодня, 17 декабря, участники акции «Марш за импичмент», организованной экс-президентом Грузии, лидером партии «Движение новых сил» Михеилом Саакашвили, пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но на их пути стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

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Как передает корреспондент УНИАН, Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.

В связи с событиями возле Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) в Киеве открыто уголовное производство по двум статьям.

Фотографы УНИАН весь день следят за событиями вокруг «Марша за импичмент» и предлагают вам фото с места штурма сторонниками Саакашвили Октябрьского дворца. Также агентство Reuters опубликовало фотографии момента столкновений.

На данное время акция «Марш за импичмент» завершилась. После выступления Саакашвили на площади Конституции возле Верховной Рады митингующие разошлись.

Возле Октябрьского дворца, где происходили столкновения со стражами порядка, митингующих тоже уже нет, но с внешней стороны незначительное количество служащих Нацгвардии перекрыли все входы во дворец и не расходятся.