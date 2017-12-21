СБУ разоблачила подполковника, который работал на спецслужбы России

Служба безопасности Украины задокументировала факты противоправной деятельности подполковника СБУ, работавшего на спецслужбы России.

Об этом говорится в комментарии заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, размещенном на сайте ведомства.

«Системная работа СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб продолжается, и именно в эти минуты проводится документирование противоправной деятельности еще одного гражданина Украины, который действовал в ущерб национальным интересам в пользу российских спецслужб», - заявил он.

«К сожалению, им оказался наш сотрудник в звании подполковника», - добавил Маяков.

Он подчеркнул, что досудебное расследование продолжается.

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Кроме того, в пресс-центре СБУ добавили, что разоблачен старший консультант-эксперт одного из центральных подразделений Службы передавал служебную информацию представителям страны-агрессора.

Он также оказывал спецслужбам РФ помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.

«Во время обысков по местам постоянного и временного проживания злоумышленника сотрудники СБ Украины обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам», - говорится в сообщении СБУ.

Также во время обысков изъят пистолет «ТТ», две гранаты Ф-1 и более семиста патронов различного калибра. В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее СБУ разоблачила работника Кабмина, который шпионил в пользу России.