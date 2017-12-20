В Польше прирученный кабан пропал на неделю и вернулся домой пьяным

Владелец лесного хозяйства в польском городе Коло в Силезском воеводстве был убежден, что не найдет своего ручного дикого кабана, который убежал. Но в итоге животное неожиданно было обнаружено за амбаром в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Dziennik Łódzki.

Читайте такжеВо Флориде пьяная девушка клюнула на удочку рыболова

Кабана по имени Хрюмек нашел один из фермеров. Животное дорвалось до фруктов из домашнего вина, а затем уснуло среди остатков. Удивленный находкой фермер вызвал егеря, чтобы тот забрал кабана, который протрезвел уже в своем загоне.

Владелец написал в Facebook, что кабан пропал неделю назад, когда после боя с другим кабаном повредил забор загона и сбежал. Хрюмек является взрослым кабаном, который, еще поросенком потерял мать. Его выкормили бутылкой с молоком. По словам владельца, кабан любит, когда ему чешут живот.

Как сообщал УНИАН, недавно на въезде в Киев пьяный водитель устроил погоню с полицией и назвался борцом с пьяными водителями.