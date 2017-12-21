Трамп пригрозил сократить финансирование странам ООН за голосование против США по Иерусалиму (видео)

Президент США Дональд Трамп пригрозил сократить финансовую помощь странам, которые голосуют против Соединенных Штатов в отношении резолюции ООН, осуждающей решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

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«Эти государства берут наши деньги, а потом голосуют против нас на Совете безопасности, и потенциально будут голосовать против нас на ассамблее... Они берут сотни миллионов и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Пусть голосуют, мы много сэкономим, нам безразлично», – сказал Трамп 20 декабря в Белом доме, передает Радио Свобода.

21 декабря Генеральная ассамблея ООН должна провести экстренное заседание по просьбе арабских и мусульманских государств в отношении решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Как заявил палестинский посол в ООН Рияд Мансур, ассамблея, в которую входят 193 члена, рассмотрит резолюцию, в которой призовет Трампа изменить свое решение. Этот документ не будет иметь обязывающего характера.

Похожую резолюцию США заветировали на заседании Совета безопасности ООН 18 декабря.

Посол США в ООН Никки Хейли предостерегла, что Соединенные Штаты запомнят тех, кто голосовал против, как она выразилась, выбора американского народа в отношении Иерусалима. «21 декабря будет голосование с критикой нашего выбора. США будет записывать имена», – заявила она.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил 6 декабря, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля и пообещал перевести посольство США из Тель-Авива через несколько лет. Этот шаг Трампа вызвал критику со стороны палестинцев и их арабских союзников, а также стран Запада.