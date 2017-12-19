Миссия ОБСЕ: отозванные Россией наблюдатели могли влиять на огневую активность боевиков
СЦКК выполняет ряд ключевых функций по обеспечению безопасности СММ. Кроме того, Совместному центру поручено способствовать оперативному реагированию на возможные случаи препятствования мониторингу и верификации, проводимых ОБСЕ.
Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ. "СММ ОБСЕ известно об объявленном выводе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации Совместного центра по контролю и координации (СЦКК)", - сказано в сообщении.
В этой связи наблюдатели сообщили, что СММ осуществляет оценку ситуации на постоянной основе, а соответствующие наблюдения будут освещены в отчетах миссии.
"СЦКК играет важную роль в реализации Минских договоренностей. Совместному центру поручено способствовать полному прекращению огня и осуществлять общую координацию работ по разминированию", - отметили в СММ.
"СЦКК выполняет ряд ключевых функций по обеспечению безопасности СММ. Кроме того, Совместному центру поручено способствовать оперативному реагированию на возможные случаи препятствования мониторингу и верификации, проводимых СММ ОБСЕ", - заявляют наблюдатели.
Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».