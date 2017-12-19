Миссия ОБСЕ: отозванные Россией наблюдатели могли влиять на огневую активность боевиков

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ. "СММ ОБСЕ известно об объявленном выводе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации Совместного центра по контролю и координации (СЦКК)", - сказано в сообщении.

В этой связи наблюдатели сообщили, что СММ осуществляет оценку ситуации на постоянной основе, а соответствующие наблюдения будут освещены в отчетах миссии.

"СЦКК играет важную роль в реализации Минских договоренностей. Совместному центру поручено способствовать полному прекращению огня и осуществлять общую координацию работ по разминированию", - отметили в СММ.

"СЦКК выполняет ряд ключевых функций по обеспечению безопасности СММ. Кроме того, Совместному центру поручено способствовать оперативному реагированию на возможные случаи препятствования мониторингу и верификации, проводимых СММ ОБСЕ", - заявляют наблюдатели.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».