МИД отреагировал на выход россиян из СЦКК на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины отмечает, что решение Российской Федерации вывести российских военнослужащих из состава совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«МИД Украины возмущено односторонним решением Российской Федерации о выводе 19 декабря 2017 военнослужащих вооруженных сил РФ из состава совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК, город Соледар, Донецкая обл.)», - подчеркнули украинские дипломаты.

«Расцениваем этот беспрецедентный шаг России как очередную провокацию, которая существенно подрывает Минские договоренности, и стремление снять с себя любую ответственность, как стороны конфликта, за последствия вооруженной агрессии против нашего государства», - заявили дипломаты.

«Такой шаг в очередной раз свидетельствует, что Москва не оставляет попыток заставить Украину и международных партнеров начать т.н. «прямой диалог» с боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на временно оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под тотальным контролем и при полной поддержки со стороны РФ», - говорится в заявлении.

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В связи с этим сказано, что «своим решением Кремль значительно повышает риски, связанные с безопасностью для СММ ОБСЕ, в том числе с целью навязывания Украине и ее международным партнерам неприемлемого варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе».

«РФ, как сторона конфликта на Донбассе, несет полную ответственность за развитие ситуации, связанной с безопасностью и обеспечением безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на территории, временно неподконтрольной правительству Украины», - подчеркивают в МИД.

«Украинская часть СЦКК продолжит свою деятельность в обычном режиме, работая с СММ ОБСЕ в двустороннем формате и прилагая все усилия для обеспечения безопасности персонала миссии при осуществлении ею мониторинга ситуации в рамках своего мандата», - заявляют украинские дипломаты.

«Украина обращается к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью избежания шагов, способных привести к срыву Минских договоренностей», - заявили в МИД.

Как сообщал УНИАН, МИД РФ заявил, что Россия прекращает работу своего представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за якобы «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».