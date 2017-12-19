"Похоже, что писали в маршрутке": западные журналисты пошутили над по почерком Саакашвили, которым он написал письмо Порошенко

Западные журналисты, которые освещают события в Украине, поиронизировали над письмом Михеила Саакашвили к президенту Петру Порошенко. В частности почерк политика вызвал ассоциации с письмами детей к Санта Клаусу, передает Голос Америки.

Читайте такжеУ Саакашвили прокомментировали его письмо к Порошенко, обнародованное БанковойПочерк Саакашвили рассмешил Шона Уокера, корреспондента британского издания The Guardian в Москве. "Так наверное выглядит обратная сторона письма Саакашвили к Порошенко", - отписал по поводу письма в "Твиттере" Уокер, добавив детский рисунок. "Если бы у меня был такой почерк, я бы может печатал письма на компьютере", - также прокомментировал журналист, - "Похоже, что писали в маршрутке... у меня и самого плохой почерк, но если бы я сам писал возмущенное письмо Путину или Терезе Мэй, то по крайней мере писал бы ровно..."

Письмо не прошло незамеченным и со стороны Джона Фишера, британского корреспондента Би-Би-Си в Киеве. Последний не обошел вниманием почерк Саакашвили, но выразил удивление собственно содержанием письма. "Нет, это не письмо к Санта Клаусу написанное в последнюю минуту. Это написано Саакашвили от руки, удивительно примирительное письмо президенту Украины, в котором он призывает к деэскалации ситуации", - написал о письме Саакашвили в "Твиттере" Фишер.

Ранее бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер заявил, что антикоррупционное движение в Украине должен возглавить украинец и отметил, что наследие Саакашвили в Грузии было противоречивым, из-за использования Саакашвили недемократических методов борьбы с оппозицией во время пребывания при власти.

"Я думаю, что его противостояние с украинской властью идет на пользу только Кремлю. Я не думаю, что это хорошо для украинского гражданского общества, для верховенства права. Есть немало достойных украинцев, которые могли бы возглавить борьбу с коррупцией, и я думаю, что они и должны это сделать. Это большой и серьезный вопрос. Саакашвили правильно идентифицировал проблему, но он не является тем человеком, который должен олицетворять это движение", - отметил Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете.

Как сообщал УНИАН, письмо Саакашвили опубликовал сегодня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. В письме Саакашвили признался, что допускал и допускает много политических ошибок.