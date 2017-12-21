Работа шпиона спецслужб РФ в последнее время была "под колпаком" – представитель Кабмина

Задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) сотрудником Кабмина является помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Станислав Ежов.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Вадим Денисенко.

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"Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была, что называется, "под колпаком", – отметил Денисенко.

На вопрос, действительно ли задержанным является Станислав Ежов, Денисенко ответил утвердительно.

По информации СМИ, Ежов сопровождал Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Также сообщается, что ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в Администрации президента Украины.

Ранее сообщалось, что сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб страны-агрессора. Отмечалось, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной заграничной командировки. По заданию российских кураторов чиновник собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и проживания чиновника. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления.