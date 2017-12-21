Статус Иерусалима: Генассамблея ООН не поддержала Израиль и США (видео)

Генеральная ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля. В документе нет прямого упоминания США, которые ранее приняли решение считать Иерусалим израильской столицей, сообщает Би-би-си.

Против резолюции проголосовали только десять государств - США, Гватемала, Гондурас, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

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В поддержку резолюции высказались 128 стран. Еще 35 государств воздержались.

В резолюции не упоминаются США, но говорится, что все решения по Иерусалиму должны быть отменены. В тексте говорится, что любые решения, касающиеся статуса города, считаются недействительными.

Выступая на заседании Генассамблеи ООН, постпред США при ООН Никки Хейли выступила с предостережением, призвав не поддерживать резолюцию. Соединенные Штаты "будут помнить этот день", сказала она.

"Это голосование повлияет на отношение американцев к ООН и наше отношение к тем странам, которые не уважают наши решения в ООН", - сказала она.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль абу-Рудейна приветствовал решение ООН, назвав его "победой Палестины".

Согласно уставу ООН, решение Генассамблеи носит рекомендательный, символический характер и, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, не является обязательным к исполнению.

Накануне, 20 декабря, Трамп пригрозил лишить финансовой помощи страны, которые поддержат резолюцию ООН, осуждающую признание Иерусалима в качестве столицы Израиля.

"Они берут у нас сотни миллионов и даже миллиарды долларов и голосуют против нас, - сказал президент США. - Ну и пусть голосуют. Мы на этом сильно сэкономим. Нам все равно".

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Трамп объявил, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке признали Иерусалим столицей Израиля. Он также пообещал перенести туда посольство США из Тель-Авива.

Это решение вызвало резкое осуждение мировой общественности и спровоцировало волну беспорядков в Иерусалиме и на палестинских автономных территориях. Во время столкновений демонстрантов с израильскими силовиками погибли два человека, более 700 получили ранения.